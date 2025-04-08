عودة 10 جنود كوريين شماليين إلى الشمال بعد عبورهم خط الترسيم العسكري

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صرحت هيئة الأركان المشتركة في سيول بأن 10 جنود كوريين شماليين انتهكوا خط الترسيم العسكري في الجزء الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.وأضافت أن أولئك الجنود عادوا إلى الشمال بعد أن أصدر جيش كوريا الجنوبية تنبيهات وأطلق طلقات تحذيرية.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنها تتخذ الخطوات اللازمة وفقا للإجراءات العملياتية، وتراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي.وصرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأنه يُشتبه في أن الجنود انتهكوا خط الترسيم لأغراض استطلاعية، نظرا لأن المكان الذي عبروا منه ليس من بين المناطق التي يُخصص فيها الجيش الكوري الشمالي قواتٍ لتعزيز الأسوار الحديدية.وأضاف المسؤول أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تسعى لمعرفة ما إذا كان للجنود دوافع أخرى وراء عبورهم الخط الحدودي.يُذكر أن كوريا الشمالية تنشر المئات من الجنود في الأجزاء الشمالية من خط الترسيم العسكري لتعزيز الأسوار على الحدود، منذ شهر مارس الماضي.وفي شهر يونيو من العام الماضي، عبر بعض الجنود الكوريين الشماليين إلى الجنوب في أثناء عملهم داخل المنطقة منزوعة السلاح، وعادوا إلى الشمال بعد أن أطلق جيش كوريا الجنوبية تنبيهات صوتية، بالإضافة إلى إطلاق طلقات تحذيرية.