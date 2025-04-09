المحكمة العليا تحكم بالسجن 23 عاما على المتهم الرئيسي في قضية تخدير طلاب كانغ نام

Photo : YONHAP News

أيدت المحكمة العليا حكما بالسجن لمدة 23 عاما على المتهم الرئيسي في قضية تخدير طلاب في منطقة كانغ نام في سيول بهدف ابتزاز أموالهم.وأوضحت مصادر قانونية أمس الثلاثاء أن المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الأقل درجة بإدانة المتهم، واسم عائلته "لي"، بموجب قانون مكافحة المخدرات، حيث أُدين "لي" بتهمة إصدار أوامر لشركاء كوريين جنوبيين وأجانب بتصنيع وتوزيع مشروبات مخلوطة بالمخدرات. وقد وُزعت تلك المشروبات على 13 قاصرا في منطقة "ديه تشي دونغ"، وهي منطقة في حيّ "كانغ نام" تشتهر بمؤسساتها التعليمية الخاصة.ووُزعت المشروبات على 13 قاصرا، تناول تسعة منهم المشروب، وأفاد ستة من الضحايا بتعرضهم للهلوسة.واتصل الجناة بآباء الطلاب الذين تناولوا المشروب المخلوط بالمخدرات، وحاولوا ابتزاز أموالهم عبر التهديد بالإبلاغ عن الضحايا للشرطة بتهمة تعاطي المخدرات.