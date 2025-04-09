العديد من الشخصيات السياسية الكورية تعلن عن سعيها الترشح للانتخابات الرئاسية

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تزايد عدد الذين يعلنون عن سعيهم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في كوريا الجنوبية، التي ستجرى يوم 3 يونيو القادم.وفي هذا السياق، من المقرر أن يعلن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" عن استقالته من منصبه اليوم الأربعاء للترشح للانتخابات، بينما أعلن النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "آن تشول سو" عن ترشحه للانتخابات للمرة الرابعة.وكشف وزير العمل "كيم مون سو" عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يسعى لدعم كوريا التي تعاني حاليا من أوقات صعبة، حيث يخطط للترشح للمنصب الرئاسي وتوحيد الشعب والفصائل السياسية لتحقيق ذلك الهدف.يذكر أن كيم ظل يظهر كأفضل مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة بين القوى المحافظة في استطلاعات الرأي التي أجريت منذ قرار الأحكام العرفية، الذي أطاح في النهاية بالرئيس "يون صوك يول".وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "آن تشول سو" أمس الثلاثاء عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، وقال في حدث نظمه في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط مدينة سيول إنه المرشح الوحيد الذي فاز على رئيس الحزب المعارض "لي جيه ميونغ"، مؤكدا على أن كوريا بحاجة حاليا إلى قائد يمكنه فهم تنوع الناس وتعزيز الوحدة الداخلية.