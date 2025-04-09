كوريا الجنوبية تُقدّم المزيد من المساعدات لميانمار المنكوبة بالزلزال

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ستُقدّم كوريا الجنوبية إمدادات طوارئ بقيمة مليوني دولار أمريكي إلى ميانمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في شهر مارس الماضي.وأوضحت مصادر حكومية مسؤولة امس الثلاثاء أنه سيتم إرسال حوالي 500 خيمة، وأربعة آلاف زجاجة مياه للشرب، و80 ألف بطانية، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في ميانمار.وتعد هذه هي الجولة الثانية من المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تُقدّمها حكومة كوريا الجنوبية إلى ميانمار.وفي وقت سابق، قدّمت سيول مليوني دولار أمريكي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة العاجلة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي هزّ ميانمار يوم 28 مارس الماضي.وقد تسبّب الزلزال في أضرار واسعة النطاق، وأسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص.