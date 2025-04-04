انطلاق رائد الفضاء الأمريكي الكوري جوني كيم إلى محطة الفضاء الدولية

بدأ رائد الفضاء الأمريكي من أصل كوري "جوني كيم" رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، لتنفيذ أول مهمة له كرائد فضاء.ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، انطلقت المركبة الفضائية "سويوز إم إس 27" وعلى متنها "كيم" ورائدا الفضاء الروسيان "سيرغي ريجيكوف" و"أليكسي جوبريتسكي"، من قاعدة"بايكونور" الفضائية في كازاخستان، في الساعة 2:47 من مساء أمس الثلاثاء، بتوقيت كوريا، وخلال المهمة التي تستمر ثمانية أشهر، سيعمل كيم مهندسا للطيران.وأوضحت "ناسا" أنه بعد مسار مداري مدته ثلاث ساعات إلى المحطة، ستلتحم المركبة الفضائية تلقائيا بوحدة "بريشال" التابعة للمحطة في حوالي الساعة 6:03 مساء بتوقيت كوريا.وقد وُلِد كيم في لوس أنجلوس لأبوين مهاجرين كوريين، وهو أيضا ضابط وطبيب في القوات البحرية الأمريكية، وقد اختير للانضمام إلى المجموعة 22 لرواد الفضاء التابعة لوكالة ناسا في عام 2017.