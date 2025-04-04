الوون الكوري يصل لأقل مستوى منذ 16 عاما بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

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انخفضت قيمة الوون الكوري الجنوبي إلى أقل مستوى له منذ 16 عاما أمس الثلاثاء، وسط ضغوط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وبلغ سعر إغلاق السوق الفورية في سيول أمس الثلاثاء ألفا و473.2 وون للدولار الأمريكي عند الساعة 3:30 مساء، بانخفاض قدره 5.4 وون مقارنة بما كان عليه أول من أمس الاثنين.ويُمثّل هذا الرقم أضعف مستوى للون الكوري منذ 13 مارس 2009، عندما بلغ سعر الصرف ألفا و483.5 وون مقابل الدولار الواحد.وجاء هذا الانخفاض الحاد في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية بدءا من اليوم الأربعاء، ما لم تسحب بكين رسومها الجمركية المضادة البالغة 34% حتى نهاية يوم الثلاثاء.وقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن بكين "ستقاتل حتى النهاية" إذا استمرت واشنطن في تصعيد الحرب التجارية.