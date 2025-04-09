عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل يسجل نموا لأول مرة منذ 5 سنوات

ارتفع عدد الباحثين عن عمل من الشباب النشطين اقتصاديا، الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من أربعة أشهر، في العام الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات.واوضح تقرير صادر عن اتحاد الشركات الكورية أمس الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، قد بلغ 69 ألفا في عام 2024، بزيادة قدرها ألفان مقارنة بعام 2023.وارتفع الرقم بعد انخفاض مضطرد بين عامي 2020 و2023.وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما شكلوا 30.2% من إجمالي 227 ألف عاطل عن العمل على المدى الطويل في عام 2024، بينما شكل أولئك الذين في الثلاثينيات من العمر حوالي 22%.واشار التقرير أيضا إلى أن 504 آلاف شاب كانوا عاطلين عن العمل حتى شهر فبراير الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع الإحصاءات ذات الصلة في عام 2003.وشدد التقرير على ضرورة تعزيز دعم التوظيف، بما في ذلك التدريب المهني في قطاعات محددة، لمساعدة الشباب على العودة إلى سوق العمل.