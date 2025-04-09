القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد عدم نيته الترشح للرئاسة

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أكد القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.ووفقا لمسؤول حكومي أمس الثلاثاء، أبلغ "هان" كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء بعدم التطرق إلى الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف.ويبدو أن هان يُنفي التكهنات بترشحه للرئاسة، على الرغم من الشائعات التي تُشير إلى احتمال ترشحه رغم نيته المعلنة، حيث أعرب رئيس الوزراء مرارا وتكرارا عن عدم رغبته في الترشح لهذا المنصب الرفيع.وفي وقت سابق من يوم أمس في أثناء إعلانه عن ترشيح قاضييْن في المحكمة الدستورية، قال هان إنه يعتقد أن مهمته الأخيرة هي تحقيق الاستقرار والتوازن في بلده الذي يمر حاليا بأزمة.وقد أدلى هان بتصريحات مماثلة خلال اجتماع مع رئيس البرلمان "او وان شيك" يوم 15 ديسمبر من العام الماضي، بعد يوم من توليه منصب القائم بأعمال الرئيس الكوري.