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الدولية

القائم بأعمال الرئيس الكوري يناقش مع ترامب التعاون في بناء السفن والغاز المسال

Write: 2025-04-09 10:41:41Update: 2025-04-09 10:49:57

القائم بأعمال الرئيس الكوري يناقش مع ترامب التعاون في بناء السفن والغاز المسال

Photo : KBS News

أجرى القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو"، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية بأن الجانبين تحدثا لمدة 28 دقيقة، أكد خلالها هان على التزام سيول واستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في بناء السفن والغاز الطبيعي المسال وضبط الميزان التجاري. واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات البناءة على مستوى الوزراء بشأن التعاون الاقتصادي والسعي إلى حلول تعود بالنفع على البلدين.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، أعرب هان أيضا عن أمله في أن يتعزز التحالف العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، وأكد الجانبان مجددا التزامهما بهذا التحالف. كما اتفقا أيضا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان.
وبعد المحادثات الهاتفية، صرّح ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به بأنه ناقش مع هان ناقشا مسألة الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، وبناء السفن، وشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ومشروع مشترك يتعلق بمشروع خط أنابيب ألاسكا.
وأضاف ترامب أنهما ناقشا أيضا سداد ما أسماه بـ"الحماية العسكرية الشاملة" التي توفرها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية.
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