ترامب يأمر مسؤوليه بإبرام صفقات مصممة خصيصا مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مسؤوليه التجاريين بالسعي إلى إبرام صفقات تجارية مصممة خصيصا مع كل دولة، في المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارولين ليفيت" هذه التعليمات في مؤتمر صحفي، موضحة أن ترامب مستعد للتحدث بشأنها، وأكدت أن كل صفقة تجارية من هذه الصفقات يجب أن تكون مصممة خصيصا وفريدة من نوعها بناء على أسواق الدولة وصادراتها ووارداتها إلى الولايات المتحدة.واشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ما يقرب من 70 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة سعيا لبدء المفاوضات، مشددة على أن أي صفقات ستُبرم سوف تركز على مصلحة العمال الأمريكيين مع معالجة العجز التجاري المزمن.ومن ناحية أخرى، صرّح "كيفن هاسيت" مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، بأن ترامب يُعطي أولوية للمفاوضات مع اثنين من حلفاء أمريكا، وهما كوريا الجنوبية واليابان.وأكد أن الولايات المتحدة ستُعطي الأولوية "للحلفاء والشركاء" في المفاوضات، وأن ترامب لا يفكر في أي تمديدات أو تأجيلات.