كوريا تضيف حوالي 200 ألف وظيفة في مارس

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أضافت كوريا الجنوبية ما يقرب من 200 ألف وظيفة في شهر مارس الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28.58 مليون شخص في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 193 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتجاوز نمو الوظائف مستوى 100 ألف للشهر الثالث على التوالي في مارس، لكن الوظائف في قطاع البناء تراجعت للشهر الحادي عشر على التوالي، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ عام 2013، حيث انخفض عدد وظائف البناء بمقدار 185 ألف وظيفة في مارس.كما استمر قطاع التصنيع في فقدان الوظائف، مسجلا انخفاضا للشهر التاسع على التوالي، مع انخفاض قدره 112 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، في أكبر انخفاض منذ شهر نوفمبر من عام 2020.وبلغ معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما 62.5% في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بنسبة 1.4%، ليصل إلى 44.5%.