ترامب يلمح لإمكانية إعادة التفاوض مع كوريا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

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أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إعادة التفاوض بشأن حصة كوريا الجنوبية من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وبعد محادثاته الهاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" أمس الثلاثاء، صرّح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بأنه ماقش مع هان مسألة الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، وبناء السفن، ومشروع مشترك يتعلق بإنشاء خط لأنابيب الغاز في ألاسكا.وأضاف ترامب أنه ناقش أيضا سداد ما وصفه بـ"الحماية العسكرية الشاملة" التي تقدمها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية. وأضاف ترامب أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق كبير بين البلدين، وأن عددا من كبار المسؤولين الكوريين موجودون حاليا على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة لإجراء مناقشات في هذا الصدد.وأوضح أن مفاوضات بلاده مع شركائها التجاريين ستغطي موضوعات أخرى بالإضافة إلى التجارة والرسوم الجمركية.