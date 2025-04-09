كوريا تقول إنها لن تتحالف مع الصين واليابان لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

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أكد القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" على أن كوريا الجنوبية لن تتحالف مع الصين واليابان لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، بل ستتفاوض مع الولايات المتحدة.وأوضح القائم بأعمال الرئيس الكوري هذا الموقف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نُشرت أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية سوف تتعاون مع دول أخرى مثل اليابان أو الصين لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.وقال هان إن كوريا الجنوبية لن تسلك هذا المسار، وأضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيُحسّن الوضع بشكل كبير.وفيما يتعلق باجتماع وزراء التجارة الأخير الذي ضم كوريا الجنوبية والصين واليابان، قال هان إن الاجتماع الثلاثي لم يكن استثنائيا، بل كان اجتماعا عاديا. وأضاف أنه لم يكن تحالفا للرد، وأن هذا النوع من الرد على الرسوم الجمركية قد "يُقلّص التجارة العالمية بشكل كبير".وأعرب القائم بأعمال الرئيس الكوري عن خيبة أمله إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية، وقال إنه لن يتم حل كل شيء في يوم أو يومين، لكن البلدين يمكنهما إيجاد حل قبل أن تبدأ خطوط المصانع في الإغلاق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.