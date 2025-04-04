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الاقتصادية

فوتسي تؤجل موعد انضمام كوريا لمؤشر السندات العالمية إلى العام القادم

Write: 2025-04-09 14:28:59Update: 2025-04-09 15:08:31

فوتسي تؤجل موعد انضمام كوريا لمؤشر السندات العالمية إلى العام القادم

Photo : KBS News

تم تأجيل موعد إدراج كوريا الجنوبية ضمن مؤشر السندات العالمية، وهو أحد أهم ثلاثة مؤشرات عالمية للسندات، إلى شهر أبريل من العام القادم، بدلا من شهر نوفمبر من هذا العام.
واوضحت وزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر مجموعة "فوتسي راسل"، مزودة المؤشرات العالمية التي يقع مقرها في لندن، قد قررت تأجيل موعد بدء إدراج كوريا الجنوبية ضمن المؤشر إلى أبريل من العام القادم.
وقالت وزارة المالية إن القرار بشأن تأجيل موعد انضمام كوريا إلى مؤشر السندات العالمية يعكس رغبات المستثمرين اليابانيين، الذين يتمتعون بنفوذ كبير في سوق السندات، حيث طالبوا بخطوات لتحسين بيئة الاستثمار.
وتوقعت الحكومة الكورية في العام الماضي أن يجذب إدراج كوريا ضمن مؤشر السندات العالمية حوالي 56 مليار دولار إلى سوق السندات في كوريا الجنوبية. 
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