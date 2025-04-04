الحكومة الكورية تضخ تريليوني وون لدعم قطاع صناعة السيارات

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كشفت الحكومة الكورية عن تدابير تهدف لتقليل الأضرار التي تتعرض لها صناعة السيارات المحلية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.وكانت الولايات المتحدة قد بدأت يوم الثالث من شهر أبريل الجاري في فرض تعريفات جمركية على جميع السيارات المستوردة بنسبة 25%، مما تسبب في حالة تأهب قصوى في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في كوريا الجنوبية.ووفقا لتقرير صادر عن معهد بحثي كوري، من المتوقع أن يؤدي فرض التعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى انخفاض قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بمقدار 6.5 مليار دولار.وسجلت حصة السوق الأمريكية من إجمالي حجم صادرات كوريا من السيارات في العام الماضي البالغة 70 مليار دولار، أكثر من 50%.وبموجب التدابير التي تم الكشف عنها في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عقد اليوم الأربعاء، ستضخ الحكومة تمويلا بمقدار تريليوني وون في قطاع صناعة السيارات، على أن يتم ضخ المزيد من الأموال إذا لزم الأمر.كما ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لزيادة الطلب المحلي على السيارات، من خلال تمديد موعد انتهاء دعم السيارات الكهربائية لمدة 6 أشهر حتى نهاية هذا العام، وتمديد نظام تخفيض الضرائب الاستهلاكية، المطبق عند شراء سيارة جديدة.