كوريا الجنوبية تضفي طابعا رسميا على ملف استضافة أولمبياد 2036

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أضفى رئيس الاتحاد الرياضي الكوري "يو سُنغ مين" طابعا رسميا على ملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 في مدينة جونجو في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في لقائه مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في مقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية أمس الثلاثاء، حيث أكد "يو" الذي رافقه حاكم مقاطعة شمال تشولا "كيم كوان يونغ"، على رغبة مدينة جونجو بمقاطعة شمال تشولا في استضافة الدورة الأولمبية لعام 2036.كما أجرى رئيس الاتحاد الرياضي الكوري "يو" والوفد المرافق له لقاءات أخرى مع كل من رئيسة اللجان المستضيفة المستقبلية للألعاب الأولمبية الصيفية "كوليندا غرابار كيتاروفيتش" وكبير مديري اللجنة الأولمبية الدولية "كريستوفر دوبي"، وقدم لهما شرحا عن التدابير التي تتخذها مدينة جونجو استعدادا لاستضافة أولمبياد 2036.