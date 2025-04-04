كوريا تسعى لصفقة شاملة مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية للتوصل إلى صفقة شاملة مع الولايات المتحدة، وإعطاء أولوية قصوى لإجراء تعديل على مستويات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وكشف مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء عن هذه الخطة للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث قال إن الحكومة يجب أن تبذل قصارى جهدها لأن الأمور يمكن أن تكون خاضعة للتغيير، اعتمادا على الاستجابات السياسية والجهود المبذولة في المفاوضات.وتسعى الحكومة الكورية من وراء هذه الخطة للتوصل إلى صفقة شاملة تتعلق بالقضايا التجارية العالقة بين البلدين، بما في ذلك صناعة بناء السفن، ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، بالإضافة إلى القضايا الأمنية الأخرى.وأشار المسؤول إلى أن القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" قد تحدث خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" أمس الثلاثاء عن التعاون في صناعة بناء السفن ومشروع بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، إلى جانب التوازن التجاري.ومن المتوقع أيضا أن تتناول الصفقة الشاملة حصة كوريا الجنوبية من تكلفة بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.