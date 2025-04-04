ترامب يلمح إلى أن واشنطن قد تربط بين التجارة وتكاليف الدفاع في باقة واحدة

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ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن بلاده قد تناقش ترتيبات تقاسم تكاليف الدفاع في المفاوضات التجارية مع حلفائها، بهدف السعي إلى إبرام باقة واحدة من الصفقات.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لتخفيض عدد القوات الأمريكية في أوروبا.وقال الرئيس الأمريكي إن الأمر يعتمد على عدة أمور، موضحا أن بلاده تدفع تكاليف وجودها العسكري في كل من أوروبا وكوريا الجنوبية لكنها لا تحصل على مقابل كبير.وكرر "ترامب" تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إبرام صفقات مع شركائها التجاريين، تشمل أمورا أخرى بالإضافة إلى التجارة.وبعد مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" ليلة الثلاثاء، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة تتفاوض على باقة من الصفقات مع كوريا الجنوبية ودول أخرى ستغطي التجارة والتعريفات الجمركية وغيرها من الموضوعات، مشبها العملية بـ"التسوق من متجر واحد".