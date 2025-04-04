ترامب يقرر إيقاف الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما باستثناء الصين

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن وقف مؤقت لمدة 3 أشهر على جميع الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، باستثناء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين، التي رفع الرسوم الجمركية الأمريكية عليها إلى 125% من 104% يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية إضافية ضد الولايات المتحدة في وقت سابق.وقال الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه رفع النسبة على الصين على الفور، لأنها أظهرت عدم احترامها للأسواق العالمية، لكن جميع الدول الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية المتبادلة بدءا من أمس الأربعاء ستشهد عودة معدلاتها إلى المعدل العالمي البالغ 10%، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت.وقال "ترامب" إن أكثر من 75 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة للتفاوض، موضحا أن تلك الدول لم ترد على الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.