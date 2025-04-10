رئيس اللجنة الوطنية الكورية للانتخابات يتعهد بالاستعداد التام للسباق الرئاسي

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تعهد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين بأقصى درجات العزم، حتى تعكس نتائج الانتخابات إرادة الشعب بصورة كاملة.وأدلى "رو تيه آك" بهذا التعهد أمس الأربعاء في بيان عام، حيث قال إن اللجنة تدرك بعمق أهمية الانتخابات القادمة.وأضاف أنه نظرا للاهتمام الشعبي الكبير بتلك الانتخابات، فسوف تكشف اللجنة عن كل خطوة من خطوات عملية التصويت وفرز الأصوات.وتعهد بمواصلة ضمان المزيد من الشفافية والدقة من خلال تطبيق الممارسات التي تم إدخالها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحيث يتم فرز الأصوات يدويا واستخدام الكاميرات لمراقبة صناديق الاقتراع المبكر على مدار 24 ساعة في اليوم.ولتعزيز فهم العملية الانتخابية، قال "رو" إن اللجنة ستقيم عرضا توضيحيا علنيا للتصويت وفرز الأصوات للصحفيين.كما أكد أيضا أنه لتعزيز الشفافية، سيكون لدى اللجنة "فريق لمراقبة نزاهة الانتخابات" يضم شخصيات من مختلف مناحي الحياة.