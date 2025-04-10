قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة الوجود الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

وسط المراجعات الجارية حاليا لإعادة تنظيم القوات الأمريكية حول العالم في ظل إدارة "دونالد ترامب"، أكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على ما وصفه بـ"الميزة الموضعية" لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب "زافيير برونسون" عن وجهة النظر هذه أمس الأربعاء خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عندما سُئل عن فوائد تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقال "برونسون" إن القدرات الموجودة في مسرح العمليات الكوري، بصرف النظر عن ماهيتها، هي "في المكان الذي يجب أن تكون فيه".ويبدو أن تصريحاته تشير إلى أنه بالإضافة إلى دور القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في ردع استفزازات كوريا الشمالية، فإنها أيضا تتصدى للصين في سياق المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة.كما أكد "برونسون" في بيان مكتوب مقدم إلى اللجنة على أن وجود القوات الأمريكية ضروري في شبه الجزيرة الكورية، حيث لا تزال منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة للمصالح القومية الأمريكية.