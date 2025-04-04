واشنطن تكشف عن توقيع خطة جديدة مع سيول للطوارئ في زمن الحرب

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قال قائد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية إن الولايات المتحدة وقعت مع كوريا الجنوبية في العام الماضي خطة عمليات مشتركة جديدة في زمن الحرب، من أجل مواجهة التهديدات العسكرية المتطورة من قبل كوريا الشمالية.وكشف "زافيير برونسون" عن هذه المعلومات في بيان مكتوب مقدم إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، حيث قال إن البلدين الحليفين اتخذا خطوة كبيرة إلى الأمام في استعدادهما القتالي عندما تم التوقيع على خطة العمليات المشتركة الجديدة.وتعتبر تلك الخطة استراتيجية عسكرية سرية تفترض سيناريوهات زمن الحرب في شبه الجزيرة الكورية، بحيث يتم إجراء التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بناء على هذه الخطة.وفي البيان الذي صدر أمس، قال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن الخطة الجديدة ستمكن قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من الاستعداد لأي نزاعات عسكرية محتملة والاستجابة للتهديدات المتطورة من أسلحة الدمار الشاملوالقدرات الصاروخية لكوريا الشمالية.وقال "برونسون"، الذي يتولى أيضا قيادة قوات الأمم المتحدة، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، عمل واضعو خطط التحالف بجد على تطوير تلك الخطة.وأضاف أنه قد تم اختبارها باستمرار والتحقق من صحتها من خلال التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.