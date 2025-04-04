الحكومة الكورية تتعهد بتقديم الدعم للصادرات والاستثمار في أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم الدعم لصادرات أشباه الموصلات، في أعقاب إعلان إدارة دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من أشباه الموصلات.جاء ذلك في جلسة حوارية حول قطاع أشباه الموصلات بحضور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن"، عُقدت صباح اليوم في مقر المؤسسة الكورية لتأمين التجارة في سيول، حيث قال إن الحكومة ستجهز تدابير استجابة طارئة متنوعة لمواجهة المشاكل في قطاع التصدير، بما في ذلك تعزيز الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل.وفي هذا الإطار، تخطط الحكومة الكورية لتقديم استشارات لشركات أشباه الموصلات إذا واجعت صعوبات في الصادرات، كما تدرس تدابير لتقليل أعباء تكاليف المواد وقطع الغيار المستوردة.وقررت الحكومة أيضا زيادة استخدام أشباه الموصلات المنتجة محليا في المركز الوطني للحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل توسيع الطلب في غير السوق الأمريكية، مع استغلال المراكز التجارية في الخارج من أجل تأمين الصادرات إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.