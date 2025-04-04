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الثقافية

تنظم فعاليات للترويج للثقافة الكورية التقليدية في 25 دولة

Write: 2025-04-10 15:31:51Update: 2025-04-10 15:34:30

تنظم فعاليات للترويج للثقافة الكورية التقليدية في 25 دولة

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الثقافة والرياضة  والسياحة  الكورية اليوم  إنها  ستنظم  هذا  العام  عددا  من  الفعاليات  الخاصة بالترويج  للثقافة  الكورية التقليدية  في  الخارج، بالتعاون  مع  عدد  من  المؤسسات ذات  الصلة  بما  في  ذلك  المعهد  الوطني للموسيقى  الكورية  التقليدية، ومعهد  الترويج  للطعام الكوري،  والمعهد  الكوري لتنمية  التبادلات  الثقافية الدولية.
وسوف  يشارك  26  مركزا  ثقافيا كوريا  في  24  دولة  في  تنظيم  هذه  الفعاليات  الثقافية التي  تشمل  مجالات متعددة،  مثل  الملابس الكورية  التقليدية،  والحرف اليدوية،  والعروض  التقليدية، والطعام  الكوري.
وضمن  هذه  الفعاليات، سيقام  معرض  للصور  الفوتوغرافية  بعنوان "الملابس  الكورية  التقليدية على  الطريق"  في  المركز  الثقافي الكوري  للاتحاد  الأوربي في  بلجيكا  حتى  شهر  مايو  القادم،  كما  سيتم  في  ألمانيا  خلال  شهر  أغسطس  القادم  تقديم  عروض  فنية  مثل  رقصة  الأقنعة  التقليدية ورقصة  "تيه  بيونغ" وعزف  على  الآلة  الوترية  الكورية التقليدية  "كاياغُم".
وفي  جامعة  روما  الوطنية  للفنون في  إيطاليا  سيتم  خلال  شهر  يونيو  القادم تنظيم  معرض  خاص  للورق  الكوري التقليدي  "هان  جي"، بمشاركة  الطلاب  هناك،  ودورة  تدريبية خاصة  للصباغة  الطبيعية للورق  الكوري  بالتعاون مع  متحف  الفاتيكان خلال  شهر  يوليو  القادم.
وفي  المركز  الثقافي الكوري  في  مدينة  أوساكا  اليابانية، سيتم  تقديم  عدد  من  أعمال  الحرف  اليدوية الكورية  التقليدية  حسب  المواسم.
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