تنظم فعاليات للترويج للثقافة الكورية التقليدية في 25 دولة

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم إنها ستنظم هذا العام عددا من الفعاليات الخاصة بالترويج للثقافة الكورية التقليدية في الخارج، بالتعاون مع عدد من المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك المعهد الوطني للموسيقى الكورية التقليدية، ومعهد الترويج للطعام الكوري، والمعهد الكوري لتنمية التبادلات الثقافية الدولية.وسوف يشارك 26 مركزا ثقافيا كوريا في 24 دولة في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية التي تشمل مجالات متعددة، مثل الملابس الكورية التقليدية، والحرف اليدوية، والعروض التقليدية، والطعام الكوري.وضمن هذه الفعاليات، سيقام معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "الملابس الكورية التقليدية على الطريق" في المركز الثقافي الكوري للاتحاد الأوربي في بلجيكا حتى شهر مايو القادم، كما سيتم في ألمانيا خلال شهر أغسطس القادم تقديم عروض فنية مثل رقصة الأقنعة التقليدية ورقصة "تيه بيونغ" وعزف على الآلة الوترية الكورية التقليدية "كاياغُم".وفي جامعة روما الوطنية للفنون في إيطاليا سيتم خلال شهر يونيو القادم تنظيم معرض خاص للورق الكوري التقليدي "هان جي"، بمشاركة الطلاب هناك، ودورة تدريبية خاصة للصباغة الطبيعية للورق الكوري بالتعاون مع متحف الفاتيكان خلال شهر يوليو القادم.وفي المركز الثقافي الكوري في مدينة أوساكا اليابانية، سيتم تقديم عدد من أعمال الحرف اليدوية الكورية التقليدية حسب المواسم.