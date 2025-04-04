كوريا الشمالية تعيد نشر قاذفات في مطار اوي جو

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استكملت كوريا الشمالية عملية إعادة نشر سرب من القاذفات لأول مرة منذ 4 أعوام، في مطار "اوي جو" الذي كان يستخدم كمنشأة خاصة للنقل والشحن والحجر الصحي خلال فترة جائحة كورونا.ووفقا لتقرير نشرته منصة متخصصة في الشؤون الكورية الشمالية تابعة للمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، تمت إعادة الاستخدام العسكري لهذه القاعدة الجوية في مدينة "شين اوي جو" بمقاطعة شمال "بيونغ آن"، في شهر يناير من هذا العام.وقال التقرير إنه تم التأكد عبر صور الأقمار الاصطناعية من عودة جميع القاذفات الـ34 من نوع "إيليوشن 28 إتش 5" إلى المطار، بعد أن كان قد تم نشرها في أماكن أخرى، بما في ذلك قاعدة جوية ومطار في مقاطعة جنوب هام كيونغ.وأوضح التقرير أن إعادة تشغيل القاعدة الجوية في "اوي جو" تشير إلى تحول وظيفتها من الأنشطة المتعلقة بجائحة كورونا إلى التدريبات والعمليات العسكرية.يذكر أن القاذفات من طراز "إليوشن 28 إتش 5" عبارة عن قاذفات نفاثة تم تطويرها خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وتم نشرها لأول مرة في عام 1950، وتعد كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تستخدمها حاليا.