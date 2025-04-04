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الاقتصادية

تعليق التعريفات الجمركية الأمريكية يؤدي لارتفاع كبير في أسعار الأسهم الكورية

Write: 2025-04-10 15:32:53Update: 2025-04-10 15:52:50

تعليق التعريفات الجمركية الأمريكية يؤدي لارتفاع كبير في أسعار الأسهم الكورية

Photo : YONHAP News

أدى  قرار  إدارة  دونالد  ترامب  بتعليق  تطبيق  التعريفات  الجمركية الأمريكية،  وارتفاع  أسعار  الأسهم  الأمريكية الناتج  عن  هذا  القرار،  إلى  التأثير  بشكل  مباشر  على  سوق  الأسهم الكورية،  حيث  ارتفع  مؤشر  البورصة الكورية  "كوسبي"  بدرجة  كبيرة  بنسبة  تزيد  عن  4%  فور  افتتاحه  اليوم، ثم  استمر  في  الارتفاع  ليعود  إلى  مستوى  2400  نقطة،  بعد  أن  كان  قد  هبط  إلى  2290  نقطة  أمس.
وعاد  المستثمرون  الأجانب والمؤسسات،  الذين  قادوا  التوجه  لبيع  الأسهم  الكورية مؤخرا،  إلى  الشراء مجددا  لأول  مرة  منذ  فترة.
ومن  ناحية  أخرى،  ارتفع  أيضا  مؤشر  كوسداك للقطاع  التكنولوجي  بنسبة  بلغت  5%.
ونتيجة  لزيادة  المشتريات من  الأسهم  في  البورصة  الكورية، قررت  إدارة  البورصة تفعيل  نظام  التداول الجانبي  للمشترين  في  كل  من  مؤشر  كوسبي  ومؤشر  كوسداك صباح  اليوم،  حيث  تم  تعليق  أوامر  الشراء في  المؤشرين  كوسبي  لمدة  5  دقائق.
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