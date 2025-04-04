الحكومة الكورية تسعى لتخفيف تأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية

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أكد "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري اليوم على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأعباء الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية من خلال إحراز تقدم في جميع المفاوضات ذات الصلة خلال الـ90 يوما القادمة.وأشار هان في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالقضايا الوطنية الراهنة عُقد صباح اليوم، إلى قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتعليق تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة بنسبة 50% مؤقتا، خلال فترة الـ90 يوما القادمة التي ستشهد مفاوضات بين الجانبين الكوري والأمريكي، مع الإبقاء على التعريفات بنسبة 10% فقط.وأوضح أن التعريفات الجمركية الأمريكية تشمل جميع المجالات، مثل الضرائب والحواجز غير الجمركية، والحجر الصحي، مشيرا إلى أن هناك عددا من البنود التي قد تستفيد منها كوريا في هذا الشأن.وقال إنه إذا تم تخفيف القيود الكورية، فسوف ينتج عن ذلك فوائد فقط للشركات الكورية مثلما سيحدث للشركات الأجنبية، وطلب من الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة السعي لزيادة ما يمكن تخفيفه من قيود، مؤكدا أنه سينضم أيضا إلى تلك الجهود الهادفة إلى إيجاد حلول في هذا الشأن.