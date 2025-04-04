ارتفاع وتيرة التنافس بين الساعين للترشح للانتخابات الرئاسية

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ارتفعت وتيرة التنافس بين الساعين للترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة في كوريا الجنوبية، والتي تقرر إجراؤها في أوائل شهر يونيو القادم.وفي هذا السياق، أعلن "لي جيه ميونغ" الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن سعيه للترشح للانتخابات اليوم في مقطع فيديو وثائقي مدته 11 دقيقة، حيث تعهد ببناء "جمهورية كوريا الحقيقية".كما واصل حاكم مقاطعة كيونغ كي "كيم دونغ يون" الذي يزور حاليا الولايات المتحدة، تحركاته الاقتصادية بعد الإعلان عن سعيه للترشح للانتخابات، وذلك من خلال عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في شركات السيارات هناك.وبالإضافة إلى ذلك، يتحرك المتسابقون من المعسكر المحافظ بوتيرة سريعة، حيث زار الوزير السابق "كيم مون سو" مركز "جون تيه إيل" التذكاري في أول تحرك له بعد الإعلان عن الترشح، كما يخطط الرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" للإعلان عن سعيه الترشح للانتخابات في حدث سيقيمه أمام مقر البرلمان بعد ظهر اليوم، حيث يُتوقع أن يبرز نفسه كحارس للمبادئ البرلمانية، مشيرا إلى قيامه بدور قيادي في رفع الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الماضي.ومن ناحية أخرى، قام النائب "آن تشول سو" والنائب السابق "ريو سُنغ مين" بزيارة إلى مقاطعة شمال كيونغ سانغ المتضررة بحرائق الغابات، بينما سيعقد عمدة مدينة ديغو "هونغ جون بيو" حفلا بمناسبة استقالته من المنصب ولإعلان عن سعيه للترشح للانتخابات.