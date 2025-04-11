كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا

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أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع سوريا التي كانت حليفا تقليديا لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن وزير الخارجية "جو تيه يول" سافر إلى دمشق أمس الخميس حيث وقع اتفاقا مع نظيره السوري "أسعد الشيباني" لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وأضافت الوزارة أن هذا الاتفاق فتح فصلا جديدا في التعاون الثنائي مع سوريا التي ظلت بعيدة عن كوريا الجنوبية لفترة طويلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية.وبذلك أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن علاقات دبلوماسية رسمية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة، باستثناء كوريا الشمالية.وتقيم كوريا الجنوبية أيضا علاقات دبلوماسية مع ثلاث دول غير أعضاء في الأمم المتحدة، هي الفاتيكان ودولتان من جزر جنوب المحيط الهادئ، هما "نيوي" وجزر "كوك".