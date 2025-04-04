ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشتري سفنا متطورة من دول قريبة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة قد تشتري سفنا متطورة من دول "قريبة"، مؤكدا التزامه بإعادة تشكيل صناعة بناء السفن الأمريكية.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الخميس في أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال إن الولايات المتحدة ستعيد تشكيل صناعة بناء السفن، وأن حكومته ستضطر للذهاب إلى الكونغرس من أجل ذلك، لكنها قد تشتري بعض السفن من دول أخرى قريبة من الولايات المتحدة، و"التي تقوم بأعمال رائعة في صناعة السفن".وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تبني السفن، وهو "أمر سخيف"، مؤكدا أن بناء السفن سيكون "عملا كبيرا جدا" بالنسبة للولايات المتحدة في المستقبل غير البعيد.وأوضح أنه في هذه الأثناء قد تطلب الولايات المتحدة شراء أفضل السفن من الدول التي تجيد بناء السفن.وبعد مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" يوم الثلاثاء، قال "ترامب" إن الجانبين ناقشا موضوعات متعددة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتعاون في بناء السفن.