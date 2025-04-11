سيول تشدد على عدم تسامح المجتمع الدولي مع الأسلحة النووية الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو"، الذي يزور اليابان حاليا، إن أفضل الطرق الفعالة لردع تهديدات واستفزازات كوريا الشمالية هي أن يتحد المجتمع الدولي في موقف عدم التسامح مطلقا مع التطوير النووي لكوريا الشمالية.وتعهد "كيم" خلال مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في العاصمة اليابانية طوكيو أمس الخميس بمواصلة مساعي نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل، وتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي، وتعزيز الردع الموسع من خلال التحالف بين سيول وواشنطن.وشدد الوزير كيم على أن إدارة "دونالد ترامب" وضعت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية كهدف لها، وقال إن المسار الذي يبدو مستحيلا يمكن أن يصبح ممكنا إذا توحد المجتمع الدولي في هذا الجهد.وفي معرض تعليقه على الدعوات بأن تقوم كوريا الجنوبية بتطوير أسلحتها النووية الخاصة بها، قال "كيم" إن سيول ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي ولا تفكر في السعي إلى التسلح النووي المستقل.وحول احتفال كوريا الجنوبية واليابان بمرور 60 عاما على تطبيع العلاقات بين البلدين، قال الوزير كيم إن سيول ترحب بدور طوكيو النشط في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحل قضايا المعتقلين والمختطفين.