سيول تعاقب أفرادا وشركاتٍ من هونغ كونغ لانتهاك عقوبات كوريا الشمالية

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فرضت حكومة كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على شركة شحن يقع مقرها في هونغ كونغ، وعلى مشغليها، لمساعدتهم كوريا الشمالية على نقل بضائع خاضعة للعقوبات الدولية.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس أنها فرضت عقوبات على شركة "شيانغ روي" للشحن التي يقع مقرها في هونغ كونغ، ومشغليها "سون تشنغ زي" و"سون فينغ"، والسفينة التابعة للشركة "صن رايز 1"، وكذلك الشركة المسجلة في روسيا "كونسول دي في".وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد احتجزت في شهر يونيو الماضي تلك السفينة في أثناء مرورها عبر المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، بعد تلقيها معلومات مخابراتية من دولة صديقة حول تورط السفينة في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وتوصل تحقيق مشترك أجرته وزارة الخارجية وإدارة قوات حرس السواحل وهيئة الجمارك الكورية ووكالة المخابرات الوطنية، إلى أن السفينة نقلت 5 آلاف و20 طنا من خام الحديد من ميناء "تشونغ جين" في كوريا الشمالية في الفترة بين 14 و17 يونيو من العام الماضي، وكان سيتم شحن تلك الكمية من الحديد إلى شركة "كونسول دي في" الروسية، حيث كانت السفينة متجهة إلى مقاطعة "جيانغ سو" في الصين.يذكر أن توريد أو بيع أو نقل خام الحديد والفحم الكوري الشمالي محظور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2371، ضمن العقوبات الدولية المفروضة على برامج الأسلحة النووية والصواريخ التي يمتلكها النظام الكوري الشمالي.