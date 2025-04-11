إضافة سجلات انتفاضة جيجو إلى قائمة ذاكرة العالم لليونسكو

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تمت إضافة مجموعة من المحفوظات والسجلات التاريخية التي توثق انتفاضة "جيجو" التي اندلعت في كوريا الجنوبية يوم 3 أبريل من عام 1948، إلى قائمة ذاكرة العالم لمنظمة اليونسكو.وأوضحت الحكومة الإقليمية لجزيرة "جيجو" اليوم الجمعة أن هيئة اليونسكو وافقت على إدراج تلك السجلات خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس.وقد عملت حكومة كوريا الجنوبية على تحقيق هذا الإدراج منذ عام 2018.وتشمل سجلات "جيجو" أكثر من 14 ألف مادة، منها سجلات شهادات الضحايا وعائلاتهم، وتقارير من التحقيقات الرسمية في تلك القضية.وقد صُنفت جزيرة "جيجو" كمنطقة محمية وطنية للمحيط الحيوي في عام 2002، وأصبحت موقعا للتراث الطبيعي العالمي في عام 2007، وحصلت على شهادة الشبكة العالمية للمحميات الجيولوجية في عام 2010.وأضيفت ثقافة "هيه نيو"، أي "النساء الغواصات" في جيجو، إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2016.