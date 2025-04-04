قادة عسكريون أمريكيون يدافعون عن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

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أعرب كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة عن آراء سلبية حول فكرة سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية أو تخفيض عددها.وقال قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "صامويل بابارو جونيور" خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس الخميس إن القيام بذلك سيزيد من احتمال قيام كوريا الشمالية بغزو.وردا على سؤال حول ما إذا كان التخفيض الكبير للوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية سيكون جيدا أم سيئا، قال بابارو إن ذلك سيقلل من قدرات الولايات المتحدة على الانتصار في الصراعات ذات الصلة.وبالمثل، حذر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "زافيير برونسون"، الذي يقود أيضا قوات الأمم المتحدة، من أن تخفيض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية سوف يتسبب في مشاكل.وأوضح "برونسون" أن الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية يوفر إمكانية التصدي لروسيا في البحر الشرقي، والتصدي للصين في البحر الغربي، ومواصلة الردع ضد كوريا الشمالية.