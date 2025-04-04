كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية وسوريا وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وتم توقيع هذا الاتفاق أمس الخميس في العاصمة السورية دمشق بين وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" ونظيره السوري"أسعد الشيباني".وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد حققت إنجازا تاريخيا بإقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة.وقبل توقيع الاتفاق، كانت سوريا الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.وقد حافظت سوريا، في ظل حكم عائلة الأسد، على علاقات قوية مع كوريا الشمالية، وهو ما أثر سلبا في إمكانية إقامة علاقات مع كوريا الجنوبية.وأكد الوزير الكوري "جو" أن استقرار سوريا وازدهارها يعدان أمرين ضروريين للسلام ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وأيضا في العالم أجمع، معربا عن أمله في أن تسهم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تحقيق التنمية في سوريا والاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعرب "جو" عن نية كوريا الجنوبية في مشاركة تجاربها التنموية مع سوريا، وعن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية لها.ومن جانبه، أعرب الوزير السوري "أسعد الشيباني" عن امتنانه لاستعداد كوريا لمشاركة تجارتها التنموية مع سوريا، وخطتها لتقديم مساعدات إنسانية لها.