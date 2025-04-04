تقرير رسمي يحذر من مخاطر التباطؤ الاقتصادي الكوري للشهر الرابع على التوالي

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حذرت حكومة كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي المحلي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، تدهورت الظروف الخارجية بسبب التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وسط تباطؤ الطلب المحلي، خاصة بشأن الاستهلاك والاستثمار في الإنشاءات، والاستمرار في انخفاض التوظيف في القطاعات الضعيفة.وأشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين في مارس الماضي بلغ 93.4 نقطة، بانخفاض مقداره 1.8 نقطة عن الشهر الأسبق.وارتفعت معنويات الأعمال في مارس بمقدار 1.4 نقطة، لكن التوقعات لشهر أبريل كانت قاتمة، حيث انخفضت بمقدار 2.4 نقطة.وقال التقرير إن الإنتاج الصناعي في فبراير شهد ارتفاعا بنسبة 0.6% عن الشهر الأسبق، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5%، والاستثمارات في المرافق بنسبة 18.7%، الإنشاءات بنسبة 1.5%.وشهدت الصادرات الكورية في مارس زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.