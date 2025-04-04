الحكومة الكورية تفتح مركزا للترويج للصناعات ذات الصلة بموجة هالليو في دبي

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من المقرر أن تفتتح حكومة كوريا الجنوبية مركز "كوريا 360" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الترويج للصناعات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية، "هالليو".وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الجمعة إنها ستفتح هذا المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.وأضافت أن فعاليات افتتاح مركز "كوريا 360" سوف تقام اليوم وغدا السبت.وقد تم بناء مركز "كوريا 360" على مساحة تبلغ حوالي 1600 متر مربع في دبي فستيفال سيتي مول، ويضم المركز مسرحا للعروض، وقاعة لتجربة الثقافة الكورية والمحتوى الكوري، ومعرضا للمنتجات الكورية، مثل الأغذية ومستحضرات التجميل.وتضم فعاليات الافتتاح، حفلا لأغاني الكيبوب، ومعرضا لمصمم الأزياء الكوري "لي سانغ بونغ".وقالت وزارة الثقافة إن مركز "كوريا 360" في دبي سوف يؤدي دورا في تعريف الجمهور الإماراتي والسياح الأجانب الزائرين لدبي بالصناعات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية "هالليو".