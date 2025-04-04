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السياسية

كتيبة دونغ ميونغ الكورية تقدم دعما طبيا لأكثر من 130 ألف شخص في لبنان

Write: 2025-04-11 14:53:54Update: 2025-04-11 14:54:14

كتيبة دونغ ميونغ الكورية تقدم دعما طبيا لأكثر من 130 ألف شخص في لبنان

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية اليوم الجمعة إن كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" لحفظ السلام، قد قدمت دعما طبيا لأكثر من 130 ألف مواطن لبناني منذ نشرها في جنوب لبنان في عام 2007.
وتدير كتيبة "دونغ ميونغ" حاليا وحدة طبية مكونة من أطباء متخصصين في الطب الباطني، وطب الأسنان، والجراحة التجميلية، والطب البيطري، حيث تقدم دعما طبيا للمواطنين اللبنانيين.
وتقدم الكتيبة خدمات طبية لهؤلاء اللبنانيين من خلال زيارة خمس قرى ضمن منطقة عملياتها، مرتين أسبوعيا، حيث تعالج حوالي 30 مريضا في اليوم.
وتعد الحافلة المستخدمة في تقديم خدمات طب الأسنان هي عيادة الأسنان المتجولة الوحيدة لقوات "يونيفيل" لحفظ السلام.
وقال العقيد "يو جون غن" قائد كتيبة "دونغ ميونغ" إن أفراد الكتيبة يشعرون بإ حساس كبير بالإنجاز لأنهم يستطيعون تقديم مساعدات للسكان المحليين الذين يفتقرون للبنية التحتية الطبية. 
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