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الاقتصادية

0.6 % انخفاضا في صادرات كوريا للولايات المتحدة في أول 10 أيام من أبريل

Write: 2025-04-11 14:57:13Update: 2025-04-11 15:01:23

0.6 % انخفاضا في صادرات كوريا للولايات المتحدة في أول 10 أيام من أبريل

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية للولايات المتحدة انخفاضا ضئيلا في أول عشرة أيام من شهر أبريل الجاري.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة إجمالي الصادرات خلال الفترة المذكورة 18.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية زاد بنسبة 0.3%، ليصل إلى 2.19 مليار دولار.
وبلغت قيمة صادرات كوريا للولايات المتحدة في أول 10 أيام من أبريل 3.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن بين المنتجات الكورية التي انخفض حجم صادراتها للولايات المتحدة في أبريل، منتجات الحديد والسيارات والآلات.
ومن ناحية أخرى، زادت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 8.8%، لتصل إلى 3.5 مليار دولار، كما زادت قيمة الصادرات للاتحاد الأوربي بنسبة 30.6%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.7 مليار دولار خلال فترة العشرة أيام، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.1 مليار دولار.
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