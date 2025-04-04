ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 145%

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الزيادة الكبيرة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على السلع الصنية ودخلت حيز التنفيذ أمس الخميس، تتضمن رفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145%.ويظهر الأمر الصادر عن البيت الأبيض أن قرار "ترامب" بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة على عشرات الدولة لمدة 90 يوما قد دخل حيز التنفيذ، لكنه يرفع أيضا الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية إلى 125%. ويُضاف هذا الرقم إلى الرسوم الإضافية بنسبة 20% التي كان قد تم فرضها في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" على المنتجات الصينية هذا العام إلى 145%.ورغم ذلك، قال "ترامب" أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة.