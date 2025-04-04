قائد عسكري أمريكي يحذر من تقليص حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

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أعرب قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "صامويل بابارو جونيور" عن موقف سلبي بشأن تقليص حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، محذرا من أن هذه الخطوة قد تتسبب في زيادة احتمالات قيام كوريا الشمالية بغزو عسكري ضد كوريا الجنوبية.وحذر الأدميرال "بابارو" في تصريحات أدلى به خلال جلسة استماع للجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، من أنه إذا انخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، فإن احتمال قيام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بغزو الجنوب سوف يزداد.ومن جانبه، قال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "زافيير برونسون"، الذي حضر الجلسة أيضا، إن تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية سوف يتسبب في مشكلة.وأكد الجنرال "برونسون" أن التعويض للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لا يتم قياسه بالمال فقط.جاء ذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى احتمال تقليص حجم القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج، ضمن مساعيه لتقليل العجز التجاري وتعزيز الإنفاق في القطاعات ذات الأولوية.