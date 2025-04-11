البيت الأبيض يحذر من أن الرد الانتقامي لن يكون في صالح الصين

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حذرت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، من أن استمرار الرد الانتقامي من قبل الحكومة الصينية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية "لن يكون في صالح الصين"، وذلك بعد أن رفعت بكين رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% ردا على الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة "دونالد ترامب".وفي إحاطة صحفية يوم الجمعة، قالت "كارولين ليفيت" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تزال أقوى اقتصاد في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية من أجل التفاوض.وأضافت أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية تبلغ حاليا 145%، وأنه عندما تُفرض على أمريكا رسوما، فإنها "سترد بقوة أكبر".ومع ذلك، أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب لا يزال منفتحا على إبرام صفقة تجارية مع الصين، لكنها رفضت التعليق على أي اتصالات محتملة بين البلدين، كما أشارت إلى ان المفاوضات جارية مع دول أخرى بشأن إبرام اتفاقيات تجارية محتملة.