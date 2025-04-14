واشنطن تلمح إلى احتمال استثناء بعض الدول من الجمارك بنسبة 10%

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% تُمثّل "تقريبا" الحد الأقل الذي سيتم تطبيقه، مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات.وجاءت هذه التصريحات بعد أن علّقت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما للسماح بإجراء مفاوضات تجارية.وفي حديثه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية وهو في طريقه إلى ولاية فلوريدا يوم الجمعة الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا للتفاوض.وأضاف أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، وأعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، على الرغم من رفع بكين رسومها الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة إلى 125%.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الولايات المتحدة تعليقا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية المتبادلة على معظم الدول باستثناء الصين.