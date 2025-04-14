الولايات المتحدة تُعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة

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قررت الولايات المتحدة إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة.وأصدرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية توجيهاتٍ يوم السبت، نشرت فيها قائمة برموز الرسوم الجمركية المستثناة من ضرائب الاستيراد.وتشمل تلك القائمة 20 فئة من المنتجات، منها أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص، ومعدات معالجة البيانات الآلية، بالإضافة إلى أجهزة أشباه الموصلات، والمعدات، ورقائق الذاكرة، وشاشات العرض المسطحة.وسوف تكون هذه السلع مُعفاة من الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية التي فرضها ترامب بنسبة 10% على معظم الدول، والرسوم الجمركية الأعلى بكثير البالغة 125% على الصين.وقالت تقارير صحفية أمريكية إن هذا الإعفاء سيُخفف العبء عن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "سام سونغ" للإلكترونيات، و"آبل"، و"ديل تكنولوجيز"، و"إنفيديا"، و"تي إس إم سي".