منع تصوير الرئيس السابق يون في أثناء محاكمته الجنائية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين المحاكمة الجنائية للرئيس الكوري السابق "يون صوك يول" بتهمة التمرد.وسوف تُعقد المحاكمة الجنائية للرئيس السابق يون بعد عشرة أيام من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية بسبب إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي.ومن المقرر أن تعقد محكمة سيول المركزية أول جلسة استماع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين ضمن المحاكمة الجنائية للرئيس السابق يون بتهمة التمرد. وبصفته المتهم، سيتعين على يون حضور الجلسة شخصيا.وسوف تبدأ المحكمةُ جلستها بتأكيد هوية المتهم، حيث يتعين على يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل إقامته. وبعد ذلك، سيوضح الادعاء التهم الموجهة إلى يون، وسيعلن ما إذا كان يعترف بها.وفي جلسة ما قبل المحاكمة، صرّح الفريق القانوني للرئيس السابق يون بأنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه.