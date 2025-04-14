الحزب المعارض يختار مرشحه الرئاسي من خلال تصويت واستطلاعات للرأي العام

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أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية عن خططه لاختيار مرشحه الرئاسي من خلال المزج بين أصوات أعضاء الحزب الذين يدفعون الاشتراكات، وبين نتائج استطلاعات الرأي العام.وأعلنت لجنة التحضير للانتخابات في الحزب يوم السبت أنها قررت وضع لوائح حزبية خاصة لاختيار مرشحها الرئاسي مناصفة بين تصويت أعضاء الحزب وتصويت استطلاعات الرأي العام.وسوف يحق لحوالي مليون وربع مليون عضو في الحزب التصويت، شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى الحزب قبل 12 شهرا على الأقل ودفعوا رسوم العضوية لأكثر من ستة أشهر.وسوف يتم إجراء التصويت العام مرتين، بمشاركة 500 ألف مشارك في كل جولة، كما سيُسمح لأعضاء الحزب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالتصويت لأول مرة.