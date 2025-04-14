الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحزب المعارض يختار مرشحه الرئاسي من خلال تصويت واستطلاعات للرأي العام

Write: 2025-04-14 10:08:51

الحزب المعارض يختار مرشحه الرئاسي من خلال تصويت واستطلاعات للرأي العام

Photo : KBS News

أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية عن خططه لاختيار مرشحه الرئاسي من خلال المزج بين أصوات أعضاء الحزب الذين يدفعون الاشتراكات، وبين نتائج استطلاعات الرأي العام.
وأعلنت لجنة التحضير للانتخابات في الحزب يوم السبت أنها قررت وضع لوائح حزبية خاصة لاختيار مرشحها الرئاسي مناصفة بين تصويت أعضاء الحزب وتصويت استطلاعات الرأي العام.
وسوف يحق لحوالي مليون وربع مليون عضو في الحزب التصويت، شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى الحزب قبل 12 شهرا على الأقل ودفعوا رسوم العضوية لأكثر من ستة أشهر.
وسوف يتم إجراء التصويت العام مرتين، بمشاركة 500 ألف مشارك في كل جولة، كما سيُسمح لأعضاء الحزب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالتصويت لأول مرة.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;