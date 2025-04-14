الفنادق والمطاعم الكورية تواجه ركودا غير مسبوق

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تشهد الفنادق والمطاعم في كوريا الجنوبية، وهما مكونان رئيسيان ضمن قطاع الخدمات ويعتمدان بشكل أساسي على الطلب المحلي، ركودا اقتصاديا غير مسبوق وطويل الأمد.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، حيث اتضح أن مؤشر الإنتاج في هذين القطاعين بلغ 103.8 نقطة في شهر فبراير الماضي، بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أقل مستوى للمؤشر منذ شهر مارس من عام 2022 خلال فترة جائحة كورونا، عندما بلغ المؤشر 101.7 نقطة.وبناء على البيانات حول مبيعات الفنادق والمطاعم، انخفض المؤشر شهريا منذ شهر مايو من عام 2023، وحتى شهر فبراير من هذا العام، باستثناء شهر يناير من العام الماضي، حيث ظلّ ثابتا مقارنة بالعام الأسبق.ولم يرتفع المؤشر لمدة 22 شهرا متتالية، وهو ما يعتبر أطول فترة انخفاض له منذ أن بدأت الدولة في جمع بيانات إنتاج قطاع الخدمات في عام 2000.