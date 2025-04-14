وزير الخارجية الكوري يزور فيتنام لحضور قمة المشاركة من أجل النمو الأخضر

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سيتوجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" إلى فيتنام هذا الأسبوع في زيارة رسمية لحضور مؤتمر دولي حول التنمية المستدامة.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد أن "تشو" سوف يزور العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس لحضور قمة المشاركة من أجل النمو الأخضر لعام 2025، وقمة الأهداف العالمية 2030، للمشاركة من أجل النمو الأخضر.وخلال القمة، سيؤكد "تشو" على أهمية التعاون العالمي في مواجهة تغير المناخ، وسيُسلّط الضوء على جهود كوريا الجنوبية في مجال العمل المناخي.وخلال زيارته سيلتقي أيضا بنظيره الفيتنامي "فوي تان سون"، في الجولة الثانية من المحادثات الثنائية بين وزيري خارجية البلدين.ومن المقرر أيضا أن يلتقي "تشو" بعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين وممثلي الشركات الكورية الجنوبية العاملة في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.