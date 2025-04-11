ترامب ينفي إعفاءات التعريفات الجمركية على الإلكترونيات

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بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الأمريكية عن إعفاءات تعريفية على الإلكترونيات المستوردة، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإلكترونيات غير خاضعة للإعفاءات.وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" أمس الأحد، صرّح ترامب بأنه "لا استثناءات"، وأن التعريفات الجمركية ستُطبّق على تلك السلع، معلقا بذلك على ما يبدو على التوجيهات التي كانت قد أصدرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة.وتشمل قائمة الإعفاءات أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص، ومعدات معالجة البيانات الآلية، بالإضافة إلى أجهزة أشباه الموصلات، والمعدات، ورقائق الذاكرة، وشاشات العرض المسطحة. ويُعتبر هذا الإعفاء مؤشرا على تراجع ترامب عن موقفه المتشدد بشأن التعريفات الجمركية. إلا أن ترامب أكد أنه لم يُعلن عن أي استثناء من التعريفات يوم الجمعة، مُجادلا بأنه تم نقل المنتجات إلى "سلة" تعريفات جمركية مختلفة.وقال ترامب إنه لا أحد ينجو من عواقب الاختلالات التجارية غير العادلة، والحواجز الجمركية غير النقدية التي فرضتها دول أخرى ضد الولايات المتحدة، وخاصة الصين. وأضاف أن محققي تعريفات الأمن القومي سيراجعون سلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها.