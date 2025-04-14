البرلمان الكوري يبدأ جلسات استجواب للحكومة

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سيعقد البرلمان الكوري جلسات استجواب للحكومة لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الاثنين، حيث يستجوب النوابُ وزراءَ الحكومة حول السياسة والشؤون الخارجية والتوحيد والأمن اليوم الاثنين، وحول شؤون الاقتصاد غدا الثلاثاء، وحول شؤون التعليم والمجتمع والثقافة بعد غد الأربعاء.وسوف يحضر جلسة اليوم كل من القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو"، ووزير الخارجية "تشو تيه يول"، ووزير التوحيد "كيم يونغ هو"، والقائم بأعمال وزير الداخلية "كو كي دونغ"، والقائم بأعمال وزير العدل "كيم سوك او"، للإجابة على أسئلة النواب.وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، من المتوقع أن ينتقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، مسؤوليات الوزراء فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السابق "يون صوك يول"، والجدل الدائر حول ترشيح القائم بأعمال الرئيس لقاضيين في المحكمة الدستورية.ومن المرجح أن يعترض حزب قوة الشعب الحاكم على مساعي الحزب الديمقراطي المعارض أحادية الجانب لمحاكمة كبار المسؤولين، ومشروعات قوانين المستشارين الخاصين.ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الخميس على ثمانية مشروعات قوانين كانت قد رفضتها الحكومة.